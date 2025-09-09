Tennis Club Campagnoli, giornate aperte per bambini e ragazzi

Il Tennis Club Campagnoli prepara il riavvio della stagione sportiva con alcune giornate aperte dedicate ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 18 anni. Le prove gratuite, in vista della ripartenza dei corsi della scuola di tennis, si terranno da mercoledì 17 a venerdì 19 settembre dalle 16 alle 18. I maestri e istruttori sono Alberto Beltrami, Gloria Gianfardoni, Carlo Michelotti, Lorenzo Terni, Marco Bernini. L’impianto sportivo, di lato lo stadio comunale Pinetto Soressi in ingresso alla città per chi proviene da Piacenza, è dotato di cinque campi (di cui tre coperti utilizzabili anche in inverno) destinati al gioco del tennis. A questi se ne sono aggiunti, due anni fa, altri due dedicati al gioco del padel.