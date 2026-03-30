Tentato furto alla logistica di Castello, ladri in fuga nei campi
Interventi delle guardie giurate di Metronotte e dei carabinieri. I ladri hanno abbandonato un furgone
Redazione Online
|4 ore fa
Tentato furto nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 marzo al polo logistico di Castel San Giovanni. L'intervento delle guardie giurate di Metronotte ha costretto i ladri alla fuga, durante la quale hanno abbandonato un furgone scappando a piedi nei campi.
Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.
Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.