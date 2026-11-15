A Trevozzo il ricordo di Marchesi «Il sergente nostro concittadino»

A Trevozzo la Festa della forze armate e dell’Unità nazionale si è tenuta nel ricordo di Claudio Marchesi, uno dei quattro militari morti in seguito allo schianto, il 29 ottobre scorso in Bosnia, di un elicottero. «Quella di oggi non può essere una giornata serena – ha sottolineato il sindaco Franco Albertini rivolto ai bambini delle scuole – perché troppo recente è la tragedia che in Bosnia ha portato alla morte di quattro militari italiani.

Un dolore che ci pesa, come italiani e soprattutto perché Claudio Marchesi lo sentiamo come nostro concittadino».La madre di Marchesi è originaria di Pecorara mentre il padre è originario di Bobbio. Entrambe le comunità sono rimaste fortemente scosse.