«Sono venuto per mettermi in cammino insieme a voi». Don Giacomo Ferraglio ha lasciato le parrocchie dell’Alta Valtrebbia al confine con l’Appenino Ligure, che ha servito per 39 anni, per iniziare un nuovo capitolo della sua missione sacerdotale nel santuario di Strà.

Ad accoglierlo in Valtidone ha trovato un santuario gremito di parrocchiani che gli hanno donato una stola con impressa l’effige della Madonna Madre delle Genti, patrona del santuario. Più di tutto i parrocchiani gli hanno donato la loro fiducia.

«Ti accogliamo come nuovo rettore - hanno detto al termine della messa - e ti affidiamo la realtà di questo santuario, punto di riferimento per la fede e la vita spirituale tante persone».