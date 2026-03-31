Trevozzo, con le feste pasquali rimessi a nuovo i bagni della scuola

Giovedì, in concomitanza con il primo giorno di chiusura delle scuole in vista della Pasqua, partono i lavori per la ristrutturazione dei vecchi bagni della scuola Pietro Buscarini di Trevozzo. Grazie a 100mila euro di fondi europei (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che a suo tempo erano stati assegnati al comune di Alta Val Tidone, sarà finalmente possibile mettere mano ai vecchi servizi igienici. Con la rimessa a nuovo dei due bagni verranno eliminate le barriere architettoniche e, più in generale, verranno rimessi a nuovo tutti gli impianti

Lavori anche alla piscina di Nibbiano

Con altri 36mila euro, questa volta di fondi che mette a disposizione il comune di tasca propria, verrà invece rimessa a nuovo la piscina di Nibbiano. I lavori interesseranno la centrale che governa l’impianto, vecchie tubature, rubinetterie. Alcuni locali, o parti di locali, vanno ritinteggiati. Occorre fare manutenzione anche alle docce e bisogna preparare il fondo del campo da beach volley