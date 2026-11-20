Trevozzo, nell’ex scuola materna apre la scuola di musica MusicaFacendo
Il pianista Davide Ridella porta in Alta Val Tidone l’esperienza avviata a Bobbio. Da questo fine settimana bambini e adulti potranno studiare musica vicino a casa
Mariangela Milani
|10 ore fa
L'ex scuola materna di Trevozzo, che la logica dei freddi numeri ormai diversi anni fa ha costretto a chiudere, da questo fine settimane troverà casa una scuola di musica. Un luogo in cui i bambini e gli adulti dell’intero territorio che da Strà va fino a Cicogni e alla diga del Molato, potranno trovare un’occasione in più per esercitare le loro inclinazioni.
La formula non a caso sarà la stessa adottata in un altro comune di montagna, Bobbio in Valtrebbia, dove già qualche tempo è attiva MusicaFacendo, nata su iniziativa di Davide Ridella, pianista concertista e docente di musica.
"L’apertura a Trevozzo non è solo l’estensione geografica di una scuola, ma la condivisione di un’esperienza maturata negli anni – sottolinea Ridella – con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per la formazione musicale, offrendo ai residenti di Alta Val Tidone la possibilità di accedere a percorsi di qualità senza doversi spostare verso i centri più grandi".
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