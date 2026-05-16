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Trofeo dei 7 Colli, centauri da tutta Italia a Ziano

Oggi verifiche e prove preliminari, domani la gara su un percorso di 40 chilometri con due prove di regolarità

Mariangela Milani
|1 ora fa
Trofeo dei 7 Colli, centauri da tutta Italia a Ziano
1 MIN DI LETTURA
Ziano accoglie questo fine settimana centauri in arrivo da tutta Italia, e non solo. Il Moto Club Valtidone e An.Bo friends di Treviglio chiamano a raccolta i cultori di moto d’epoca per partecipare a una delle otto tappe del terzo Trofeo dei 7 Colli, valido per il campionato interregionale gruppo 5. A sfidarsi sono oltre 250  centauri e centaure, tutti in sella a moto d’epoca (fino al 1985). Oggi, sabato, nel paddock allestito in via Caduti di Nassiriya, ci sono tutte le prove preliminari e le verifiche dei singoli motocicli. Domani, domenica dalle 10, via invece alla gara vera e propria che prevede un percorso di 40 chilometri con due prove di regolarità. Il pomeriggio di domenica si chiuderà con la pioggia di premiazione dei migliori centauri in gara. 

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