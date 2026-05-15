Turismo lento, artigianato, antichi mestieri: festa a Mulino Lentino

Domenica 17 maggio torna a Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone la Giornata Europea dei Mulini Storici. Il caratteristico borgo aprirà le sue porte a una miriade di iniziative all’insegna del turismo lento, con espositori di prodotti tipici di gastronomia e artigianato locale che faranno da contorno ad artisti e antichi mestieri.

Ci saranno dimostrazioni di forgiatura, tecniche di stampa calcografica, tiro con l'arco e riproduzioni in scala di luoghi di culto. All'interno dell'antico mulino ad acqua, possibilità di visite guidate gratuite e dimostrazione della macinazione del grano con mostra di cereali antichi e piccoli mulini. I volontari dell'associazione organizzatrice proporranno per l'intera giornata degustazioni di batarö De.Co. Alle 15,30 benedizione del pane. Alle 16,15 presentazione del libro Le Valli del Tidone e del Luretta di Sergio Efosi.