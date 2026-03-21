Uccisa a 13 anni, nasce l'associazione "La luce di Aurora"

Sabato prossimo, 28 marzo nel castello Anguissola Scotti di Agazzano verrà presentata l’associazione La luce di Aurora. Si tratta dell'associazione nata in memoria di Aurora Tila, la 13enne uccisa il 24 ottobre del 2024 per mano del suo ex fidanzato, all’epoca quindicenne. Morena Corbellini, madre di Aurora, ha dato vita all’associazione che porta il nome della figlia. Sabato prossimo, in via del Castello 4, il sodalizio verrà presentato durante una mattinata, con inizio 9,30, che vedrà alternarsi numerose voci. Tutti gli interventi saranno moderati dal giornalista vice capo redattore e inviato speciale di Rai Sport, Saverio Montingelli.

Sarà presente la stessa madre di Aurora, Morena Corbellini che è anche presidente dell’associazione insieme alla sua vice Ursula Guglieri. Interverranno anche il vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, la psicologa e clinica forense Maria Grazia Saginaro e Samantha Bernardi, presidente dell’associazione Breaking The Silence. Tra le voci quella di Marcello Di Donato, ideatore di Recall, un’applicazione per smartphone che consente di inviare richieste di aiuto e la referente del progetto Il peso della parole, orafa Giusi Laurenzano. Isotta Mugavero, compagna di banco di Aurora, canterà la canzone scritta appositamente per la sua amica.