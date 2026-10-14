Ufficio postale di Borgonovo, riapertura martedì 20 ottobre

L’ufficio postale di Borgonovo riaprirà nella sua sede abituale, di piazza della Costituzione 1, da martedì 20 ottobre, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione alla clientela.

Lo rende noto Poste Italiane, specificando che «La sede è stata interessata da lavori interni di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso subito e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale e oltre ai servizi finanziari e postali sono disponibili anche i servizi della Pubblica Amministrazione».

Durante il periodo dell’intervento, con il quale è stata rinnovata la sala al pubblico l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari presso l’ufficio di Piazzale Giacomo Matteotti 3 a Ziano Piacentino.