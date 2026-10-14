Ufficio postale di Borgonovo, riapertura martedì 20 ottobre
La sede è stata interessata da lavori interni di ristrutturazione e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza
Redazione Online
|4 ore fa
L’ufficio postale di Borgonovo riaprirà nella sua sede abituale, di piazza della Costituzione 1, da martedì 20 ottobre, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione alla clientela.
Lo rende noto Poste Italiane, specificando che «La sede è stata interessata da lavori interni di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso subito e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale e oltre ai servizi finanziari e postali sono disponibili anche i servizi della Pubblica Amministrazione».
Lo rende noto Poste Italiane, specificando che «La sede è stata interessata da lavori interni di ristrutturazione a seguito dell’evento criminoso subito e finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale e oltre ai servizi finanziari e postali sono disponibili anche i servizi della Pubblica Amministrazione».
Durante il periodo dell’intervento, con il quale è stata rinnovata la sala al pubblico l’Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari presso l’ufficio di Piazzale Giacomo Matteotti 3 a Ziano Piacentino.
Gli articoli più letti della settimana
1.
«Ordini annullati: tutto esaurito anche il gestore». A San Nicolò dopo 60 anni chiude il distributore Enilive
2.
Fotovoltaico: scatta l'obbligo di teledistacco entro il 2027
3.
Una marea di auto per le castagne: «È furto, certi boschi sono privati»
4.
Chiude il cancello di fronte all’asilo: rivolta delle mamme