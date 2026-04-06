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Una montagna di rifiuti raccolta dai volontari in azione intorno ad Agazzano

Alla giornata ecologica anche il gruppo alpini per garantire la sicurezza dei partecipanti

Mariangela Milani
|37 minuti fa
I volontari in azione ad Agazzano
I volontari in azione ad Agazzano
1 MIN DI LETTURA
Ad Agazzano adulti e bambini hanno risposto all’appello dei volontari di Dreaming Agazzano a rimboccarsi le maniche per rendere il paese più pulito. Lo hanno fatto durante l'edizione primaverile della giornata ecologica in zona quartieri Duchino e Bissone.
Partito dal parcheggio antistante il cimitero comunale, il serpentone di volontari, armati di guanti sacchi e ramazze, ha raccolto di tutto. Dai canali e dai campi circostanti la strada sono saltate fuori cartacce, plastica a volontà, bottiglie lanciate probabilmente da qualche incivile dai finestrini delle auto di passaggio, pezzi di ferro, cicche di sigarette.
Tutto quanto è stato raccolto e infilato in oltre una decina di sacchi dell’immondizia, poi destinati ad essere smaltiti nell’area ecologica di Agazzano. A dare una mano ci hanno pensato anche gli alpini, presenti lungo il percorso per segnalare la presenza di bambini e adulti intenti a raccogliere rifiuti

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