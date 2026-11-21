Verso il Natale: si accende la "catena luminosa" da Castello a Ziano
Sabato 28 novembre si accenderanno nel capoluogo, poi Borgonovo, Pianello, Trevozzo fino al giorno di Santa Lucia a Ziano
Mariangela Milani
|2 ore fa
In Valtidone la corsa di avvicinamento al Natale parte sabato 28 novembre da Castel San Giovanni. Spetterà al comune capoluogo della vallata inaugurare l’accensione delle luci natalizie che a ruota, dopo Castello, domenica 29 novembre verranno accese a Borgonovo. Il week end successivo, sabato 5 dicembre, toccherà a Pianello illuminarsi, mentre il giorno dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, la luce del Natale si poserà Trevozzo. La "catena luminosa" si chiuderà a Ziano, dove domenica 13 dicembre verranno accese le luci che scalderanno il paese durante le festività di fine anno.
Il calendario di eventi verrà declinato in ogni comune con una miriade di piccoli e grandi eventi che da quest’anno rientreranno tutti sotto il cappello di Welcome Valtidone.
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