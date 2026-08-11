Vicobarone, scontro a suon di gavettoni: è il palio dei quattro cantoni

A Vicobarone di Ziano sotto il solleone di metà pomeriggio ha preso il via palio dei quattro cantoni. Gli abitanti dei quattro rioni del paese hanno iniziato a darsele di santa ragione per conquistare il titolo di vincitori dell'edizione 2026. Non sono volati né calci e nè cazzotti, per fortuna. L’arma utilizzata per l’avvio della sfida più pazza è stata l’acqua. Una guerra a suon di gavettoni, che hanno iniziato a volare da un lato all’altro della piazza del paese, trasformata per una buona mezz’ora in terreno di scontro tra Casa Mazzi, Cantona Sopra, San Rocco e Cantone Sotto.

Il palio prosegue con sfide a pallavolo, calcio, cruciverbone, calcio balilla, partite a carte, fino a domenica 16 agosto.

Venerdì 28 agosto dalle 20 nella piazza del paese ci sarà una cena condivisa sotto le stelle con premiazione del cantone vincitore.