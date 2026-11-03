A Pigazzano montati i ponteggi al campanile: i lavori pronti a partire

I ponteggi ci sono, l’emozione dei residenti anche. Inizieranno a breve, completati alcuni adempimenti burocratici, i lavori di messa in sicurezza e restauro del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta a Pigazzano, un intervento atteso da tempo e che segna un nuovo passo concreto nel recupero del luogo simbolo del paese, attorno a cui nei secoli si è sviluppata la comunità pigazzanese.

La stessa comunità che, negli anni, si è mobilitata per rendere possibile il suo restauro: «i fondi da noi raccolti negli anni ci hanno permesso di coprire parte dei costi di questa fase dei lavori - spiega Giulia Ferrari, consigliera del Comitato per la tutela della chiesa e terrazza di Pigazzano -. Per noi è una grande soddisfazione perché, grazie al contributo e all’aiuto di tutti, stiamo vedendo finalmente il risultato concreto del nostro impegno. Sentiamo che ci stiamo avvicinando all’obiettivo».

I lavori consentiranno di ricostruire la cupola del campanile, crollata in parte nell’ottobre del 2024, per poi procedere con la tinteggiatura della torre. L’operazione ha un costo stimato di 35mila euro, coperto solo parzialmente dall’indennizzo assicurativo riconosciuto alla chiesa dopo il cedimento; il resto, circa 19mila euro, viene dalle iniziative pensate dai volontari pigazzanesi.