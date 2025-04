A Travo le feste fanno discutere: «Vanno spostate»

A Travo, le feste pubbliche in piazza Vittorio Veneto fanno discutere. La consigliera di minoranza Maria Gaetana Droghi ha chiesto all’amministrazione comunale di intervenire contro gli eccessi di alcune serate, che spesso degenerano in comportamenti indecorosi, tra residui organici lasciati a terra per la mancanza di bagni chimici e danni alla pavimentazione. Criticità igienico-sanitarie e problemi di parcheggio sarebbero ricorrenti, secondo Droghi, che propone quindi di spostare gli eventi nell’area attrezzata sul Trebbia, dotata di parcheggi e servizi adeguati.

La sindaca Roberta Valla però in consiglio comunale chiude alla proposta: «Non possiamo permetterci di lasciare morire il paese» spiega. «Gli eventi nascono da un accordo con i commercianti e rendono Travo vivo». La sindaca ricorda poi che gli organizzatori presentano regolarmente piani approvati dagli enti competenti e che i locali mettono a disposizione i propri servizi igienici. Ma la consigliera Droghi non ci sta: «Tutti i cittadini meritano rispetto - dice - non solo chi ama fare festa».