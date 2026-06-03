A un anno dalla morte trovata la lettera della prof per i suoi alunni

Poco meno di un anno fa una malattia si è portata via a soli 47 anni Giovanna Guglielmetti, strappandola all’affetto dei familiari, amici parenti e dei suoi amatissimi alunni delle scuole medie di Gragnano. Il poco tempo trascorso non è bastato a lenire il dolore e tanto meno a sbiadire il ricordo dell’ex insegnante di matematica e scienze, punto di riferimento per alunni e colleghi che ancora la ricordano «per la sua competenza, la dedizione, l’umanità e la capacità di creare relazioni autentiche con i ragazzi». A un anno dalla morte la prof parla ancora ai propri ragazzi. Nella chiesa di Gragnano, durante la serata di musica alla memoria, è stata letta la lettera trovata dal marito Alessandro e indirizzata agli alunnLa prof

La prof Giovanna Guglielmetti

Un testo intimo, letto da Alice Villella. «Oggi mi trovo qui in un momento difficile della mia vita – aveva scritto la prof Giovanna -, eppure sento la necessità di condividere con voi un messaggio carico di speranza. La vita è un dono incredibile, non smettete mai di essere curiosi, di fare domande. L’apprendimento è un viaggio che dura tutta la vita. Anche quando i giorni possono sembrare difficile ogni nuova esperienza può arricchire il vostro cammino». «In secondo luogo – prosegue la lettera - vorrei dirvi: amate, amate le vostre famiglie, i vostri amici, amate voi stessi. Ogni volta che esprimete gentilezza e rispetto migliorate la vita degli altri e la vostra. La compassione e l’empatia sono forze potentissime che possono trasformare i mondo in un posto migliore. Vi incoraggio a vivere appieno ogni giorno e a non perdere mai la speranza. Vi ringrazio perché da voi ho imparato tanto anch’io».