Addio a "Il Ginella", l'ultimo cowboy dell'Alta Valtrebbia

Vasto cordoglio in Alta Valtrebbia per la scomparsa di Luigi Macellari, per tutti "Il Ginella". Si tratta dell'ultimo cowboy delle nostre montagne: Macellari, scomparso all'età di 94 anni, ha sempre abitato nella frazione di Ravaiola, nel comune di Cortebrugnatella, ed era assai conosciuto nella zona. Il 94enne ha sempre nutrito una grande passione per i cavalli che portava sempre ai pascoli di Selva ed era specializzato nella compravendita di vitelli. Leggi tutto qui