Auto nella scarpata a Losso di Ottone, intervento dei soccorsi

Un uomo di 73 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Losso di Ottone. La sua auto è finita in una scarpata e per l'intervento di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco, l’ambulanza di Bobbio con il personale sanitario e due squadre della stazione monte Alfeo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Il 73enne è stato recuperato e caricato sull'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale di Parma per controlli.

In auto con lui c'erano due cani, che sono rimasti illesi.