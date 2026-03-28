Avanza il piano luci: «Ora più sicurezza a Monte Bissago»

Continua il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale di Gazzola: ad essere interessata dagli ultimi interventi è la località Monte Bissago, nei pressi di Monticello, dove è stata completata la posa di cinque nuovi punti luce, per rendere meno oscura e più sicura la notte in una zona isolata del territorio. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Gazzola in una nota. I lavori realizzati - che oltre ai nuovi punti luce ad alta efficienza energetica, hanno compreso anche relativi scavi e allacci alla rete - hanno comportato un costo di 27mila euro, coperti interamente da fondi comunali.