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Avanza il piano luci: «Ora più sicurezza a Monte Bissago»

Prosegue il potenziamento dell’illuminazione nel comune di Gazzola: cinque nuovi lampioni

Cristian Brusamonti
|4 ore fa
Uno dei nuovi lampioni installati in località Monte Bissago - foto Brusamonti
Uno dei nuovi lampioni installati in località Monte Bissago - foto Brusamonti
1 MIN DI LETTURA
Continua il piano di potenziamento dell’illuminazione pubblica sul territorio comunale di Gazzola: ad essere interessata dagli ultimi interventi è la località Monte Bissago, nei pressi di Monticello, dove è stata completata la posa di cinque nuovi punti luce, per rendere meno oscura e più sicura la notte in una zona isolata del territorio. Lo rende noto l’amministrazione comunale di Gazzola in una nota. I lavori realizzati - che oltre ai nuovi punti luce ad alta efficienza energetica, hanno compreso anche relativi scavi e allacci alla rete - hanno comportato un costo di 27mila euro, coperti interamente da fondi comunali.
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