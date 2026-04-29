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Bagno sì o bagno no? Divieto, ma niente multe

Dubbi, ipocrisie e contraddizioni sono tutte condensate in un cartello apparso nei pressi del ponte di Statto sulla Provinciale 40, tra i Comuni di Rivergaro e Travo

Cristian Brusamonti
|1 ora fa
Il cartello
Il cartello
1 MIN DI LETTURA
In Trebbia ci si può tuffare oppure no? Chi lo fa rischia una sanzione oppure il divieto di balneazione è solo un pro forma? Dubbi, ipocrisie e contraddizioni sono tutte condensate in un cartello apparso nei pressi del ponte di Statto sulla Provinciale 40, tra i Comuni di Rivergaro e Travo: sul pannello appare l’immagine del divieto di balneazione, mentre nel distico sottostante si dice che fare il bagno è semplicemente “sconsigliato”. Che fare allora?
Il dilemma non appassiona i tanti che, già in queste settimane di temperature quasi estive, hanno deciso di frequentare il Trebbia per i primi timidi bagni. Né appassionerà, tra qualche mese, quanti da tempo immemore frequentano le spiagge nel periodo estivo e continueranno a godere dell’acqua cristallina.
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