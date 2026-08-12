Benestare di Soprintendenza e Curia: al via i lavori al campanile di Pigazzano

La chiesa di Santa Maria Assunta di Pigazzano, frazione di Travo, potrà finalmente vedere sistemato il suo campanile grazie ai quasi 40 mila euro di fondi raccolti dal comitato dei fedeli. Nato nell’agosto del 2023, il comitato si era prefissato l’obiettivo di raccogliere dei fondi per il ripristino di diverse parti della chiesa, in primis la pavimentazione e le balaustre. Tuttavia, da quel momento molte cose sono cambiate.

Infatti, nell’ottobre 2024, la calotta del campanile è crollata improvvisamente, cambiando così le priorità del comitato. Così nel marzo 2025, il gruppo di fedeli ha iniziato a “potenziare” la raccolta attraverso una tombolata all’oratorio di Rivergaro, grazie alla quale sono stati raccolti i primi 1.800 euro. La raccolta è proseguita fino ad oggi e continuerà ancora. Nel frattempo, grazie ai 40mila euro raccolti, il comitato è in attesa dell’avvio dei lavori al campanile, che sarà rifatto e messo in sicurezza.

«Abbiamo avuto l’autorizzazione della Soprintendenza delle belle arti e della Curia ma aspettiamo i consensi di alcuni privati, che hanno proprietà confinanti con la chiesa, e un paio di passaggi burocratici», spiega Giacomo Fernandi, coordinatore del comitato precisando che il cantiere dovrebbe partire indicativamente a metà settembre per terminare entro dicembre. «Abbiamo raccolto fondi già nel 2023 e devo dire che due anni e mezzo per raccogliere questa cifra è più di un ottimo risultato. Devo ringraziare chi ci ha dato fiducia e la Pro loco di Pigazzano con cui abbiamo un’alleanza molto forte». L’intervento sulla calotta del campanile non sarà isolato, ma seguiranno opere di restauro anche sulla facciata e sul tetto.