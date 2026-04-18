Boato nella notte, bancomat fatto esplodere a San Nicolò

Bancomat fatto esplodere nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile a San Nicolò. Sul posto sono intervenute le guardie giurate Sicuritalia e i carabinieri.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 4.30. I ladri, tre o quattro persone, avrebbero utilizzato la tecnica della "marmotta". Il furto sarebbe ingente, anche se non è ancora stato quantificato. Le indagini sono in corso.

Nella stessa notte, verso l'1.30 un analogo colpo è avvenuto a Casalpusterlengo, dove lo sportello di prelievo del medesimo istituto di credito è stato fatto saltare in aria.

«I malviventi, in tutto quattro, che parlavano italiano, sono riusciti a fuggire con il forziere. Ancora da quantificare il bottino» è quanto riporta il sito del Cittadino di Lodi.