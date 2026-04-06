Cade in mountain-bike lungo il sentiero di montagna e finisce contro gli alberi, salvato dal casco

Soccorritori in azione a Pasquetta nel Comune di Coli per un incidente che ha coinvolto un ciclista. L'uomo sarebbe caduto in mountain-bike tra i boschi in una zona piuttosto impervia.

La richiesta di soccorso è arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 6, lungo un sentiero in discesa verso Peveri, nel territorio di Ceci.

I soccorritori in azione

Oltre al Soccorso Alpino, con tre squadre, sul posto anche il personale coordinato dal 118 e l'elicottero arrivato da Pavullo.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista - un piacentino di 61 anni - ha perso il controllo ed è volato in bici, sbattendo contro alcuni alberi, riportando un trauma facciale e un grosso spavento. L'eliambulanza ha accompagnato il ferito all'ospedale Maggiore di Parma con ferite di media gravità. Il casco correttamente indossato dal ciclista gli ha probabilmente evitato un trauma ben più grave.