Calendasco, idrovore dalla Svezia per aspirare l'acqua del Po
I tre maxi impianti entreranno in azione per salvare i centri abitati nel caso di allagamenti. Hanno una capacità di 4,2 metri cubi al secondo
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
La chiavica Nuova Galeotto a Soprarivo- © Libertà/Cristian Brusamonti
Quando saranno attive, potranno risucchiare e pompare oltre 4 metri cubi in un solo secondo, spingendo l’acqua al di là dall’argine maestro per salvare la bassa dagli allagamenti quando il fiume Po fa la voce grossa. A Calendasco si attende a giorni l’arrivo di tre maxi pompe idrovore che saranno posizionate all’interno della chiavica “Nuova Galeotto” a Soprarivo: arriveranno direttamente dalla Svezia, dove sono state realizzate e dove, nei giorni scorsi, i tecnici del Consorzio di Bonifica si sono recati per assistere al loro collaudo.
L’installazione delle pompe è un nuovo e attesissimo passo per il completamento della chiavica, costruita ex novo negli scorsi anni: ora l’edificio realizzato sull’argine può limitarsi a sbarrare la porta al Po in caso di piena con le sue paratie mentre presto potrà scaricare (contemporaneamente) anche l’acqua dei canali in arrivo da monte, proprio grazie alla potenza alle tre elettropompe.
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