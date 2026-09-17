Casa della comunità: «Nuova rampa pronta entro il 20 ottobre»

«Proseguono secondo il calendario condiviso con l’Amministrazione comunale di Rottofreno gli interventi per migliorare ulteriormente l’accessibilità della Casa della comunità di San Nicolò». È la rassicurazione che arriva da Ausl Piacenza dopo le criticità sollevate dalla consigliera di minoranza di Rottofreno, Simona Bellan, e verificate anche da noi sul campo: porta d’ingresso stretta, carenza di parcheggi e dislivello stradale sono i punti critici.

«I lavori per la nuova rampa sono partiti nei giorni scorsi come da cronoprogramma e – spiega Valerio Tagliaferri, direttore Lavori su strutture esistenti e impianti – si prevede di completarli entro il 20 ottobre. Nello stesso periodo sarà disponibile anche la nuova soluzione per l’ingresso, con una porta dotata di sensore automatico che integrerà l’attuale accesso».

La nuova rampa sarà realizzata sul margine esterno dell’attuale percorso carrabile in via Alicata 20, che continuerà a essere utilizzato dai veicoli. Il nuovo tracciato sarà pavimentato in autobloccanti, separato dalla carreggiata e dotato di corrimano. Sarà articolato in tratti inclinati, intervallati da pianerottoli di riposo e condurrà direttamente al parcheggio, dove un percorso pedonale consentirà di raggiungere in sicurezza l’ingresso.