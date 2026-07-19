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Casa di comunità di San Nicolò: come orientarsi tra i tanti servizi

Viaggio nella neonata struttura di via Alicata, riferimento per 30mila persone

Angela Zeppi
|1 ora fa
Locale accettazione nella nuova Casa della comunità di San Nicolò
Locale accettazione nella nuova Casa della comunità di San Nicolò
1 MIN DI LETTURA
Attiva già da un mese in via Alicata 20 a San Nicolò, la neonata Casa della Comunità è ormai il punto di riferimento per oltre 30mila residenti tra Rottofreno e dintorni. Muoversi all’interno di questa struttura, realizzata dall’Ausl di Piacenza, segue una logica circolare: i 18 locali dei servizi sanitari si snodano infatti lungo il perimetro interno dell’edificio. Il percorso è bidirezionale, ma per evitare passi a vuoto il primo consiglio è quello di consultare il grande tabellone posizionato vicino all’ingresso, fondamentale per individuare subito il numero dell’ambulatorio e capire verso quale lato incamminarsi.
Il cuore dell’accoglienza batte nell’ufficio frontale, dove si trova la segreteria. È qui che prende forma lo sportello unico, a cui rivolgersi per Cup, tessere sanitarie, esenzioni, piani terapeutici e cambio del medico. In questa stessa area riceve l’infermiere di comunità, si effettuano i prelievi e si trova lo studio di coordinazione, cerniera per le riunioni con gli assistenti sociali.
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