Ciclabile Rottofreno-Centora, lavori in via di ultimazione

Sono in via di ultimazione i lavori di realizzazione della pista ciclopedonale per la protezione delle utenze deboli realizzata dalla Provincia di Piacenza lungo la Strada Provinciale n. 48 di Centora tra il centro abitato di Rottofreno e la località Centora.

La pista ha un’estensione di circa 1 km e 140 metri, per una larghezza di circa 2,70 metri con banchine laterali ai lati, e la sua pavimentazione pigmentata - recentemente posata - risponde ad una specifica prescrizione formulata nell’ambito della valutazione paesaggistica dell’intervento.

Si tratta dell’attesa conclusione di un intervento che si è protratto più del previsto per diverse ragioni.

«La prima è nel numero di investimenti dedicati, ossia tre diversi interventi per un importo complessivo di poco meno di 500mila euro: il primo e il secondo relativi ai due distinti stralci di esecuzione dell’infrastruttura, il terzo di completamento dell’opera mediante la realizzazione dell’impianto di illuminazione», spiega una nota della Provincia. «La seconda ragione è connessa alla necessità per la Provincia di coordinare il proprio intervento con la realizzazione della nuova linea acquedottistica, che è avvenuta durante la prima fase dei lavori».

Durante la fase esecutiva si sono poi verificate delle criticità, ricorda l'ente di corso Garibaldi. Per questo è stato necessario «eseguire una serie di approfondimenti tecnici per verificare le caratteristiche dei materiali impiegati e dei terreni di imposta della nuova pista ciclabile».

Per risolvere i problemi, «è stato definito – in uno spirito di massima collaborazione tra le parti - un percorso tecnico-amministrativo con le ditte appaltatrici, che hanno consentito di definire gli interventi necessari per rimediare alle criticità rilevate e completare l’attuazione degli appalti».

«Quest’opera - commenta Paola Galvani, sindaco di Rottofreno e consigliera provinciale - è stata tanto attesa quanto travagliata da diverse criticità, ma la volontà di risolvere e vedere l’opera finalmente finita mi riempie di gioia. Non abbasseremo comunque la guardia e controlleremo che l’intervento fatto sia veramente efficace e risolutivo».