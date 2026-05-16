Coli, un milione di euro per la piscina, la scuola e le strade comunali

Arriva un milione di euro per mettere mano a tre nodi aperti del territorio: la piscina di Coli, la scuola di Perino e le strade comunali. Il Comune di Coli è tra gli enti beneficiari del decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che assegna le risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici nelle annualità 2026, 2027 e 2028. Il provvedimento, pubblicato il 7 maggio nella sezione Finanza locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, riguarda le cosiddette “opere medie” e assegna complessivamente oltre 1,384 miliardi di euro ai Comuni beneficiari.

Coli ha candidando tre progetti, uno per ciascuno degli ambiti previsti.