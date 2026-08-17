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Colonna di fumo a San Nicolò, incendio di sterpaglie

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno circoscritto l'area

Redazione Online
|4 ore fa
Colonna di fumo a San Nicolò, incendio di sterpaglie
1 MIN DI LETTURA
Un incendio di sterpaglie e vegetazione si è sviluppato nella mattinata di lunedì 17 agosto nel territorio di San Nicolò in località la Noce. Le fiamme si sono rapidamente estese anche grazie alla situazione di siccità degli arbusti e dell'erba, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con due mezzi e un'autobotte, che hanno circoscritto l'area e domato le fiamme. Nel pomeriggio sono proseguite le operazioni di bonifica, coadiuvati da due squadre del coordinamento volontari di protezione civile di Piacenza con due fuoristrada antincendio.

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