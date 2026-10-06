“Comunità europea dello sport 2028”: Bobbio candidata

Tra le candidate a “Comunità europea dello sport 2028” c’è anche Bobbio. Il titolo è assegnato dall’Associazione delle città europee dello sport, ai territori che si distinguono per le politiche di promozione dello sport e dell’attività fisica e per la capacità di valorizzarne la funzione sociale. Bobbio è sostenuta dalla Regione Emilia Romagna.

Una targa firmata anche dal presidente Michele De Pascale è stata consegnata dall’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni all’assessora al turismo del Comune di Bobbio, Simona Innocente, in occasione della cerimonia di presentazione della candidatura dell’Emilia Romagna a “Regione europea dello sport 2029”.

Bobbio si candida con il progetto “Oltregiogo in novitate vitam” che vede la collaborazione di trenta comuni in quattro regioni del Nord Italia e unisce all’attività sportiva anche la promozione turistica, la valorizzazione dell’identità dei territori e il contrasto allo spopolamento delle aree interne.