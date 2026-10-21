Controlli a Gragnano: tir multati e mezzi rubati nei parcheggi

Quattordici tir sanzionati in un mese, beccati a correre oltre i limiti in mezzo ai centri abitati, ma anche due mezzi rubati, nascosti tra le normali auto parcheggiate. Sono solo i due numeri più rilevanti dell’attività dei controlli sul traffico della polizia locale di Gragnano effettuati nel solo mese di settembre lungo l’asse Gragnanino-Casaliggio, che ricalca la Provinciale 7. A tracciare il bilancio sono il comandante Paolo Costa e la sindaca di Gragnano Patrizia Calza.

Da una parte il progressivo aumento del traffico per il ritorno dalle ferie, dall’altra la presenza ancora alta di camion per la fase conclusiva della campagna del pomodoro e delle altre attività agricole: così settembre è stato un buon mese per “testare” la tenuta del traffico tra Gragnanino, Gragnano e Casaliggio. Prima di tutto, sono volati 14 verbali ai conducenti di altrettanti mezzi pesanti che son stati colti dagli agenti mentre viaggiavano nei centri abitati oltre il limite di velocità o a causa di perdita del loro carico sulla sede stradale.