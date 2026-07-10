Cotrebbia riscopre la sua scuola, un’aula riporta a quasi 80 anni fa

Da domani non si fa soltanto festa a Cotrebbia di Calendasco, ma si porta indietro l’orologio al 1 ottobre 1950: all’interno dell’ex scuola del paese, che è la sede dell’evento “A Cotrebbia Fum Festa” ci sarà la possibilità di entrare in una vecchia classe di quasi ottant’anni fa, con arredi e materiali originari. Una piccola mostra affascinante nata dall’idea dell’ex insegnante Silvana Sgorbati assieme alla figlia, pure lei insegnante alla scuola primaria, Arianna Belli.

Prima di tutto, la festa: domani e domenica si torna a mangiare e a ballare nel cortile attorno all’ex scuola della frazione.

© Libertà/Cristian Brusamonti