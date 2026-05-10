Dagli scavi riaffiora un’antica saliera rimasta quasi intatta

Nessuno sa cosa si nasconda sotto i terreni che circondano un castello medievale. Ma una cosa è certa: basta rimuovere pochi strati di terra perché riaffiorino storie dimenticate. Così a Calendasco, durante l’ultima campagna di scavo sul retro delle ex scuderie del castello, è affiorata una piccola saliera rinascimentale, praticamente integra: il reperto meglio conservato e più significativo tra quelli emersi dai “saggi” realizzati alcuni mesi fa dagli archeologici, in accordo con la Soprintendenza.

Presto, però, si ritornerà a scavare nello stesso punto con un obiettivo: ricostruire l’estensione dell’antico fossato del maniero, oggi scomparso.