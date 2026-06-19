Dal Kosovo a Rivergaro, Molinelli è comandante: «Tra voi, come Guasco»

Ha compiuto 55 anni mercoledì, ed è appena rientrato con altri uomini dell’Arma da una missione di stabilizzazione, sicurezza e monitoraggio in Kosovo. È durata otto mesi. Neanche il tempo di disfare le valigie e tirare il fiato, nella sua casa di Perino, che il luogotenente Riccardo Molinelli ha ricevuto la notizia che l’ha commosso e onorato: è lui, ufficialmente, il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Rivergaro. Ed è lui che, sull’incarico, non ha dubbi: «Voglio stare tra la gente, essere vicino alla nostra terra. Come ci ha insegnato il mio predecessore, il luogotenente Roberto Guasco. Un amico vero».

La stazione dei carabinieri di Rivergaro in via Meucci - © Libertà/Pietro Zangrandi