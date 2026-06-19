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Dal Kosovo a Rivergaro, Molinelli è comandante: «Tra voi, come Guasco»

Nuovo incarico in via Meucci per il luogotenente con le radici a Bertone. «Spero la gente si fidi di me»

Elisa Malacalza
Elisa Malacalza
|1 ora fa
Il luogotenente Riccardo Molinelli, nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Rivergaro - © Libertà/Pietro Zangrandi
Il luogotenente Riccardo Molinelli, nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Rivergaro - © Libertà/Pietro Zangrandi
1 MIN DI LETTURA
Ha compiuto 55 anni mercoledì, ed è appena rientrato con altri uomini dell’Arma da una missione di stabilizzazione, sicurezza e monitoraggio in Kosovo. È durata otto mesi. Neanche il tempo di disfare le valigie e tirare il fiato, nella sua casa di Perino, che il luogotenente Riccardo Molinelli ha ricevuto la notizia che l’ha commosso e onorato: è lui, ufficialmente, il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Rivergaro. Ed è lui che, sull’incarico, non ha dubbi: «Voglio stare tra la gente, essere vicino alla nostra terra. Come ci ha insegnato il mio predecessore, il luogotenente Roberto Guasco. Un amico vero».
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La stazione dei carabinieri di Rivergaro in via Meucci&nbsp; - © Libertà/Pietro Zangrandi
La stazione dei carabinieri di Rivergaro in via Meucci&nbsp; - © Libertà/Pietro Zangrandi

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