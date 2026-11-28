Diga del Brugneto, il comitato non si arrende: «Basta elemosine, l’acqua torni in Val Trebbia»
Affollata assemblea pubblica nella sede del Cai di Piacenza. Il ricorso al Tar del Comune di Genova? «Un espediente per prendere tempo»
Benedetta Del Re
|25 minuti fa
L’avvocato Fantigrossi, Fabrizio Binelli e Carlo Cerri nella sede Cai - © Libertà/Benedetta Del Re
«Alla Valtrebbia non servono una diga piena e un fiume secco. Basta elemosina: per settant’anni il Brugneto ha tolto acqua al Trebbia». È il messaggio lanciato giovedì sera nell’affollata assemblea pubblica del Comitato di difesa Valtrebbia, ospitata nella sede del Cai di Piacenza.
Al centro dell’incontro il ricorso al Tar presentato dal Comune di Genova contro la preintesa raggiunta a luglio tra Emilia-Romagna, Liguria e Autorità di bacino del Po.
Secondo l’avvocato Umberto Fantigrossi, impegnato al fianco dei comitati, il ricorso sarebbe un espediente per «prendere tempo», presentato peraltro a un giudice privo di competenza: la giurisdizione spetterebbe al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Carlo Cerri ha annunciato la richiesta di mobilitazione di tutte le istituzioni piacentine. Il comitato rivendica il ritorno in Valtrebbia di tutta l’acqua non necessaria agli usi idropotabili liguri e ha chiesto l’intervento del difensore civico della Liguria per conoscere gli effettivi consumi.
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