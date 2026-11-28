«Alla Valtrebbia non servono una diga piena e un fiume secco. Basta elemosina: per settant’anni il Brugneto ha tolto acqua al Trebbia». È il messaggio lanciato giovedì sera nell’affollata assemblea pubblica del Comitato di difesa Valtrebbia, ospitata nella sede del Cai di Piacenza.

Al centro dell’incontro il ricorso al Tar presentato dal Comune di Genova contro la preintesa raggiunta a luglio tra Emilia-Romagna, Liguria e Autorità di bacino del Po.

Secondo l’avvocato Umberto Fantigrossi, impegnato al fianco dei comitati, il ricorso sarebbe un espediente per «prendere tempo», presentato peraltro a un giudice privo di competenza: la giurisdizione spetterebbe al Tribunale superiore delle acque pubbliche.