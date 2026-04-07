Enduristi in azione, pulito il sentiero tra il Penice e la Scaparina

Sono partiti sabato di buon mattino, muniti di motoseghe, rastrelli e carrucole. E, procedendo con le loro moto e l’aiuto di un pick-up, hanno «pulito» dagli alberi caduti quest’inverno il sentiero che porta dal passo del Penice al passo della Scaparina.

L’operazione lungo i circa 6 km del percorso escursionistico è stata realizzata da undici enduristi del Cer (Coordinamento escursionisti su ruote), di cui nove lombardi e due piacentini.

«La strada era bloccata in diversi punti dalle piante abbattute dalla nevicata di gennaio e non si trovava in una condizione di sicurezza, specie per le famiglie con bambini - spiega Davide Rota, presidente del Cer Lombardia e residente da 16 anni a Caorso, che ha organizzato la «spedizione» -: in seguito ad un sopralluogo effettuato nelle settimane scorse, avevamo segnalato la situazione all’Unione Montana e ai Carabinieri Forestali. Non avendo ottenuto riscontri successivi e non potendo ricevere l’autorizzazione dai Carabinieri, abbiamo preferito rischiare una multa pur di ripristinare il sentiero».

Queste operazioni di pulizia vengono svolte abitualmente dall’associazione lombarda, la cui attività sconfina spesso nel nostro territorio. «Gli itinerari piacentini, lo sappiamo, sono molto gettonati anche dai motociclisti provenienti dalle regioni limitrofe» continua Rota.

In questo caso, «sul tragitto panoramico che collega i due passi abbiamo rimosso otto piante, di cui quattro molto grosse. Alcune sono state trascinate per una decina di metri con l’ausilio del pick-up e, per completare l’opera, tronchi e arbusti sono stati depositati ai lati del sentiero, in modo che la legna possa essere raccolta dagli eventuali proprietari».

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