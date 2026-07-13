Fatale caduta in bici nella notte, muore un uomo a Gossolengo

Sarebbe stata una fatale caduta la causa della morte di un uomo, di 42 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio in via dei Rivi a Gossolengo. Accanto è stata trovata una bicicletta. Sul posto i carabinieri di Rivergaro, assieme ai colleghi del Nucleo radiomobile di Bobbio, per le indagini, anche con l'ausilio dei filmati delle telecamere della zona.