Fermato con una mazza da baseball in auto, denunciato 20enne

Ancora controlli serrati lungo la Statale 45, dove i carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno compiuto due interventi nei pressi di Quarto di Gossolengo: da una parte la denuncia di un 20enne domiciliato a Gossolengo, trovato con una mazza in legno tipo baseball nel bagagliaio dell’auto; dall’altra la segnalazione alla Prefettura di un 21enne residente a Peschiera Borromeo, sorpreso con più di 3 grammi di hashish.

Il primo episodio ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di un giovane di origine albanese, 20 anni, domiciliato a Gossolengo, controllato lungo la SS45 mentre si trovava a bordo di un’auto intestata alla madre convivente. Nel corso dell’ispezione del veicolo, i militari hanno rinvenuto nel bagagliaio una mazza in legno tipo baseball lunga 60 centimetri, risultata nella disponibilità del giovane. L’oggetto è stato sequestrato e il giovane denunciato per porto abusivo di oggetti atti all’offesa.

Nel secondo intervento, eseguito sempre nell’ambito dei posti di controllo predisposti sulla stessa arteria stradale, i carabinieri hanno invece segnalato alla Prefettura un 21enne residente a Peschiera Borromeo, trovato in possesso di 3 grammi di hashish per uso personale. Anche in questo caso la sostanza stupefacente è stata sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità amministrativa.

L’attività svolta conferma l’attenzione costante dell’Arma di Rivergaro nei controlli del territorio e lungo la SS45, asse strategico e molto trafficato, attraverso servizi mirati di prevenzione e contrasto alle condotte illecite.