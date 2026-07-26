Gattino finisce in una trappola e rischia l'amputazione di una zampa

Un gattino di due mesi e mezzo rischia l’amputazione della zampa. Il felino è stato trovato da un’abitante della zona di Travo, in condizioni critiche, dolorante e con l’arto distrutto forse a causa di una trappola. La donna ha subito contattato Elena Mazzari che da tempo si prende cura dei gatti della zona e collabora anche con l’associazione “Angeli Randagi”.

Il felino è stato visitato da due veterinari e successivamente trasferito in una clinica del Lodigiano dove si attende il verdetto sulla possibile amputazione della zampa.

«Per noi che ci occupiamo di gatti da tanti anni è stato un laccio - spiega Mazzari -. A supportare questa ipotesi c’è anche il fatto che nella ferita è stato trovato del filo di nylon. Il felino molto probabilmente lo ha trovato nel bosco e, inciampando, si è ribaltato nel cercare di liberarsi. Il taglio è profondo e preciso. Se avesse messo la zampa in un buco non sarebbe finito così. E non è stato un vetro. Anche secondo i veterinari che lo hanno visitato sarebbe stato ferito da un laccio posizionato in basso».