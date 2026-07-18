Gazzola, la Regione contro la maxi villa. Ma nessuno firma lo stop alle ruspe

Per la prima volta, la Regione mette nero su bianco che l’intervento della contestata maxi villa che sta nascendo alla Costa Chiappona - tra Pigazzano e Monticello, in territorio di Gazzola - appare «contrario alle norme di legge» e ordina alla Provincia di sospendere subito i lavori. «Peccato che ci sia un rimpallo di competenze e alla fine nessuno sembri intenzionato a metterci la firma: intanto, a rimetterci è il paesaggio, che è già stato devastato dall’inizio dei lavori». Così le associazioni Legambiente, Italia Nostra, Cai, Touring Club e Gaep tornano sul caso della villa panoramica mentre, in queste settimane, avanza il cantiere di sbancamento della collina, con la posa di pilastri e fondamenta per il nuovo edificio da 700 metri quadrati, circondato da piscina, anfiteatro e un gigantesco parco.

Mentre le ruspe continuano a scavare, la vicenda continua a colpi di lettere e richieste istituzionali fin dallo scorso 30 marzo.

Cosa dice la lettera

La novità, oggi, è una lettera che la Regione ha inviato al Comune di Gazzola e alla Provincia, chiedendo al sindaco un riesame della vicenda dal momento che «pare sussistere la contrarierà con le norme di legge e gli strumenti di pianificazione territoriale» in riferimento al permesso di costruire in questione, rilasciato nel 2025.