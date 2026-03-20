«Gina la panchina gialla è dipinta a chiazze». E scatta la polemica

Da simbolo della lotta al bullismo e cyberbullismo a oggetto di polemica tra maggioranza e minoranza: ecco il triste destino di Gina, la panchina gialla che i ragazzi delle scuole di Gossolengo hanno recentemente dipinto con le loro mani accanto al municipio, proprio come atto di sensibilizzazione promosso dall’associazione Helpis Onlus. Oggetto di discussione, sollevato in consiglio comunale dalla consigliera di minoranza Lorenza Perotti, è il risultato finale della panchina, quello estetico: una ricolorazione, a chiazze e disomogenea, che non è piaciuta ad alcuni cittadini.