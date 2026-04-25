Grill contest a Rivergaro, buona la prima

Una marea di giovani ha invaso Rivergaro ieri sera per la prima giornata del Grill Contest, l'evento che di fatto apre in tutta la provincia la stagione estiva.

Il Lungo Trebbia gremito sul quale, dalla gente che c'era, si faceva fatica a camminare, gli stand gastronomici, i giochi da luna park e la musica a tutto volume (fino all'una del mattino) hanno fatto da cornice ad una serata all'insegna del divertimento.