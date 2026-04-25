Grill contest a Rivergaro, buona la prima
Esordio con il botto per la manifestazione che apre la stagione estiva sul Lungo Trebbia. Migliaia i giovani tra stand gastronomici e buona musica
Redazione Online
|2 ore fa
Il palco del Grill Contest
Una marea di giovani ha invaso Rivergaro ieri sera per la prima giornata del Grill Contest, l'evento che di fatto apre in tutta la provincia la stagione estiva.
Il Lungo Trebbia gremito sul quale, dalla gente che c'era, si faceva fatica a camminare, gli stand gastronomici, i giochi da luna park e la musica a tutto volume (fino all'una del mattino) hanno fatto da cornice ad una serata all'insegna del divertimento.