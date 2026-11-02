Halloween, a San Nicolò c'è la "villa del terrore"

Frotte di ragazzini si aggirano lungo le strade di San Nicolò nella notte di Halloween. Sempre più famiglie addobbano le proprie case. Ogni anno aumentano le spedizioni: intere classi di materne ed elementari, ma anche adolescenti e genitori movimentano il paese con trasferimenti a piedi da un campanello all’altro.

Precursore nella zona è Antonio Genovese che anche in questa edizione ha provocato strilli e distribuito dolcetti.

La nuova idea della villetta in via Martiri Fosse Ardeatine è una mano “viva” che agguanta la gola dei malcapitati. Dagli Stati Uniti, dove spesso il tecnico informatico si reca per lavoro, arriva anche una proiezione terrificante che si aggiunge a cadaveri, scheletri, schermi viventi e mostri di vari tipi proposti ad ogni “notte dei Santi”. Quando i bambini entrano attirati dal divertimento, vestiti da zombie o diavoletti, immancabilmente si spaventano per l’apertura a scatto di una cassa da morto o per il ragno che balza verso di loro. Spesso scappano fuori dal cancello senza ritirare i cioccolatini.