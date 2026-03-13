Il “killer dei tigli” in tribunale scende a patti col Comune e risarcisce 4.700 euro
Due anni fa aveva causato la morte di due piante a Rivergaro. Ora la transazione. Il risarcimento in cambio del ritiro della querela
Cristian Brusamonti
|3 ore fa
Le perizie e le potature nel viale-simbolo di Rivergaro
Due anni fa aveva deliberatamente ucciso due esemplari di tigli nei pressi della sua abitazione, prima perforandone il tronco e poi versandoci dentro qualche sostanza tossica. E adesso che la vicenda è finita in tribunale, il “killer” delle piante ha scelto di venire a patti con il Comune di Rivergaro: per non incappare in una probabile condanna per danneggiamento e pagare un pesante risarcimento, il responsabile ha scelto di pagare subito circa 4.700 euro in cambio della remissione di querela. E in municipio, preso atto del ravvedimento dell’uomo, hanno scelto di accettare.
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