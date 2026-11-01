Il miglior meccanico Daf d’Italia lavora in un’officina di San Nicolò

Dall’officina di San Nicolò al gradino più alto del podio nazionale: Andrea Tosi è il miglior tecnico Daf d’Italia del 2026. E nel marzo 2027 lo attende la finale europea a Eindhoven, nei Paesi Bassi, dove rappresenterà l’Italia. Un traguardo raggiunto dopo un lungo percorso professionale e una selezione particolarmente impegnativa, che ha la durata triennale. Possono partecipare solo i meccanici specializzati in camion Daf che abbiano superato cento corsi di formazione e conseguito la qualifica di “senior”. Andrea conduce la storica officina “Delledonne e Tosi” insieme al padre Artemio, uno dei fondatori, e al fratello Matteo.

Racconta con soddisfazione Andrea Tosi, 46 anni, residente a Rottofreno: «Dalla nostra officina ci siamo qualificati in due. È già un premio, perché in genere riesce ad accedere un solo concorrente per azienda. Con me c’era Matteo Alloppi, che si è ben classificato, ma a eccezione dei primi tre, tutti gli altri sono considerati quarti a pari merito». Alla selezione iniziale hanno partecipato 90 tecnici senior, impegnati in due test online di due ore ciascuno. Soltanto dodici hanno conquistato l’accesso alla finale. Racconta Tosi: «Siamo partiti in aereo alla volta della sede della competizione, l’officina Delcom di Rende, in provincia di Cosenza. Divisi in due gruppi, abbiamo alternato la prova teorica a quella pratica».

Le prove individuali sono durate oltre cinque ore.