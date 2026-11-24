Con i turismo in crescita, a Travo potrebbe sorgere presto un punto di sosta attrezzato per i camper in pieno paese: l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Roberta Valla ci spera, tanto da aver già messo nel cassetto un progetto, realizzato dall’ufficio tecnico. L’idea è di candidare l’opera al bando sulle infrastrutture turistiche finanziato dal Gal del Ducato, al momento unica possibilità di finanziamento in grado di tradurre l’idea in realtà.

L’area pensata per ospitare la sosta dei camper è quella nei pressi del cimitero del capoluogo, sul retro della stazione ecologica, verso il Trebbia. Il progetto esecutivo firmato da Luca Monfasani prevede la realizzazione di una nuova area attrezzata composta da cinque piazzole di sosta per autocaravan, un’area per il carico e scarico delle acque e collegamenti ai servizi pubblici. Inoltre, sono previste opere di sistemazione della viabilità d’accesso (con una strada di collegamento alla Provinciale 40) e interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica.