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Incendio nella notte a San Cristoforo, in fiamme auto e portico

Fortunatamente il rogo non si è esteso all'abitazione, una casa vacanze di turisti stranieri

Redazione Online
|2 ore fa
Incendio nella notte a San Cristoforo, in fiamme auto e portico
1 MIN DI LETTURA
Fiamme nella notte a San Cristoforo di Bobbio. Ad andare a fuoco due auto e un portico della legna. Fortunatamente l'incendio non si è esteso all'abitazione, una casa vacanze di turisti stranieri.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio e un'autobotte da Piacenza. 

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