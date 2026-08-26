Incendio nella notte a San Cristoforo, in fiamme auto e portico
Fortunatamente il rogo non si è esteso all'abitazione, una casa vacanze di turisti stranieri
Redazione Online
|2 ore fa
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