Incidente in A21 a Rottofreno, lunghe code verso Piacenza

E' stata temporaneamente chiusa verso le 10 di lunedì 15 giugno l'entrata in A21 di Castel San Giovanni in direzione Piacenza. Lo segnala il sito di ITP, Ivrea Torino Piacenza, che gestisce la tratta autostradale.

La causa è un incidente e al chilometro 151+900, all'altezza di Rottofreno, in direzione Piacenza, per il quale si sono formati circa 9 km di coda.

Verso le 10.20 il traffico è ripreso su una sola corsia.