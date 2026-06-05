La Preistoria vivente, a Travo tra scavi e laboratori per tutti

l Domenica al parco archeologico di Travo si torna alle origini dell’umanità, con una finestra aperta su seimila anni di storia: ecco la nuova edizione di Preistoria, l’evento di “living history” attraverso il quale - con l’aiuto di archeologi rievocatori in abiti antichi - si potrà toccare con mano la quotidianità di un autentico villaggio neolitico.

L’intera giornata sarà un susseguirsi di attività che ridaranno vita ai gesti e alle tecniche di un tempo lontano. Il villaggio di via del Mulino non sarà solo un luogo da visitare ma un laboratorio vivente dove archeologi di ArcheoVea, l’impresa culturale che gestisce il parco, guideranno il pubblico attraverso le arti che hanno segnato il progresso dell’umanità: dalla scheggiatura della pietra alla tessitura al telaio, fino alla complessa modellazione dei vasi e alla lavorazione del palco di cervo.

Il calendario degli appuntamenti è ricco e articolato.