La Tac a Bobbio c’è e non c’è: «Si deve formare il personale»

È arrivata in Radiologia a giugno, da due mesi, ma la Tac di Bobbio non è ancora stata usata per le diagnosi. Ad accorgersene sono stati i cittadini che hanno descritto a Libertà « una situazione di forte disorientamento tra i pazienti della Valtrebbia».

Spiega, tra questi, Tiziana Bertonazzi: «Di recente è stata giustamente celebrata l’inaugurazione dei nuovi locali della Radiologia all’ospedale di Bobbio, dotati di una Tac di ultima generazione, un passo avanti per la sanità di montagna. Tuttavia alla prova dei fatti il servizio risulta ancora parzialmente fantasma». Entra nel dettaglio, dopo aver provato di persona a prenotare l’esame: «La Tac fisicamente c è, ma chiamando il Cup non risulta prenotabile per gli utenti».

Interpellata, l’Ausl dice che l’entrata in attività della nuova Tac a Bobbio è prevista in realtà «entro la fine di settembre». Ma perché?